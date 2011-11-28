На Старой Гальянке тагильчанин сгорел в сарае
28 ноября 2011, 18:22ПроисшествияВалерия Лошкарева
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В ночь на воскресенье соседи увидели, как горят придомовые постройки одного из участков на улице Малогальянская, и вызвали пожарных.
Прибывшие огнеборцы быстро справились с пожаром, который успел распространиться на 80 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского гарнизона пожарной охраны, в сгоревшем сарае было обнаружено тело 88-летнего мужчины.
Пожарные выяснили, что пожилой тагильчанин жил с женой. Но в ту роковую ночь она ушла к родственникам в гости. По предварительным данным трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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