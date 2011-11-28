На Старой Гальянке тагильчанин сгорел в сарае

Прибывшие огнеборцы быстро справились с пожаром, который успел распространиться на 80 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского гарнизона пожарной охраны, в сгоревшем сарае было обнаружено тело 88-летнего мужчины.

Пожарные выяснили, что пожилой тагильчанин жил с женой. Но в ту роковую ночь она ушла к родственникам в гости. По предварительным данным трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.