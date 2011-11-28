В Москве вор стащил из машины сумку с 10 миллионами рублей
28 ноября 2011, 17:22ПроисшествияВалерия Лошкарева
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У москвича на юге столицы похитили 10 млн рублей, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
В понедельник днем житель столицы вышел из банка, где обналичил 10 млн рублей и сел в свой автомобиль, припаркованный на Кантемировской улице сказал собеседник агентства «Интерфакс».
В этот момент к нему подошел неизвестный, спросил у мужчины дорогу до необходимого ему пункта назначения, и пока тот объяснял схему проезда, подельник злоумышленника вытащил из автомобиля сумку с деньгами. По предварительным данным, злоумышленники скрылись на автомобиле Daewoo Nexia с московскими номерами.
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