Железнодорожников наказали за сход вагонов на Смычке и Кушве
Нижнетагильская транспортная прокуратура завершила проверку этих инцидентов.
Напомню, 20 сентября на станции Смычка с рельсов сошли тепловоз и 6 грузовых вагонов, повредив опору контактной сети, светофор и стрелочный перевод. Общий ущерб составил почти 3,5 миллиона.
Проверка показала, что руководство депо Смычка систематически допускало нарушения безопасности движения поездов, рассказали нам в транспортной прокуратуре Нижнего Тагила. 7 должностных лиц привлекли к административной ответственности.
А в отношении машиниста злополучного поезда и его помощника возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения. В ближайшее время дело передадут в суд.
На станции Кушва с рельсов сошли 5 грузовых вагонов. Случилось это ещё 11 октября. Причиной ЧП стала неисправность стрелочного перевода. Прокуратура оштрафовала 8 должностных лиц Кушвинской дистанции за то, что неисправность стрелочного перевода вовремя не обнаружили.
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