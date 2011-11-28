Железнодорожников наказали за сход вагонов на Смычке и Кушве

Напомню, 20 сентября на станции Смычка с рельсов сошли тепловоз и 6 грузовых вагонов, повредив опору контактной сети, светофор и стрелочный перевод. Общий ущерб составил почти 3,5 миллиона.

Проверка показала, что руководство депо Смычка систематически допускало нарушения безопасности движения поездов, рассказали нам в транспортной прокуратуре Нижнего Тагила. 7 должностных лиц привлекли к административной ответственности.

А в отношении машиниста злополучного поезда и его помощника возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения. В ближайшее время дело передадут в суд.

На станции Кушва с рельсов сошли 5 грузовых вагонов. Случилось это ещё 11 октября. Причиной ЧП стала неисправность стрелочного перевода. Прокуратура оштрафовала 8 должностных лиц Кушвинской дистанции за то, что неисправность стрелочного перевода вовремя не обнаружили.