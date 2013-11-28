На грани абсурда: в Нижнем Тагила вновь сбили пешехода

Важно отметить, что пешеход – 81-летняя пенсионерка, переходила дорогу вне пешеходного перехода. В 11:30, следуя по улице Фестивальная со стороны Кулибина, 46-летний водитель ВАЗ-21074 сбил пожилую пенсионерку у дома №32.

С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломами бедра и ключицы женщина была госпитализирована в Центральную городскую больницу №4.

Вообще за вчерашние сутки отмечено 204 нарушения среди пешеходов, а водители, в свою очередь, 379 раз нарушили скоростной режим. Сегодняшний день особенно опасен в связи с тем, что выпал снег. Таким образом, ГИБДД призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД!