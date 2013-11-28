Вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ Нижнего Тагила
28 ноября 2013, 12:00ПроисшествияЕвгения
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В школе номер 6 Нижнего Тагила произошла вспышка кишечной инфекции. За медпомощью обратились 17 человек. С начала учебного года это уже пятый случай массового отравления подростков в образовательных учреждениях Свердловской области.
Первые учащиеся нижнетагильской школы номер 6 за медпомощью стали обращаться вечером 27 ноября, - отметила в беседе с корр. ИТАР-ТАСС руководитель пресс- службы областной прокуратуры Лидия Смирнова. - По данному факту проводится проверка.
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