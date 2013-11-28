Вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ Нижнего Тагила

Первые учащиеся нижнетагильской школы номер 6 за медпомощью стали обращаться вечером 27 ноября, - отметила в беседе с корр. ИТАР-ТАСС руководитель пресс- службы областной прокуратуры Лидия Смирнова. - По данному факту проводится проверка.