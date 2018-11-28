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Придавило трактором: сотрудник колонии в Краснотурьинске умер на лесозаготовке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Придавило трактором: сотрудник колонии в Краснотурьинске умер на лесозаготовке

Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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