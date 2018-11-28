Придавило трактором: сотрудник колонии в Краснотурьинске умер на лесозаготовке
Сегодня, 20:52ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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На лесозаготовке в Краснотурьинске в результате опрокидывания гусеничного трактора погиб сотрудник исправительной колонии №3.
Установлено, что инспектор находился за рулем трактора. Во время транспортировки бревен транспортное средство начало крениться. По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, сотрудник исправительного учреждения попытался выпрыгнуть из трактора, однако этого сделать ему не удалось, и его придавило.
Мужчина скончался на месте. Следственный комитет начал проверку для установления всех причин случившегося.
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