Придавило трактором: сотрудник колонии в Краснотурьинске умер на лесозаготовке

Установлено, что инспектор находился за рулем трактора. Во время транспортировки бревен транспортное средство начало крениться. По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, сотрудник исправительного учреждения попытался выпрыгнуть из трактора, однако этого сделать ему не удалось, и его придавило.