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Провалилась в яму: пенсионерка из Екатеринбурга получила ожоги из-за аварии ЖКХ
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Провалилась в яму: пенсионерка из Екатеринбурга получила ожоги из-за аварии ЖКХ

Сегодня, 14:51ПроисшествияФото: Е1.ru
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