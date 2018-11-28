Провалилась в яму: пенсионерка из Екатеринбурга получила ожоги из-за аварии ЖКХ
Пенсионерка из Екатеринбурга получила ожоги, когда переходила улицу Ломоносова, залитую кипятком из-за коммунальной аварии на Уралмаше.
Утром 28 ноября пожилая жительница района Уралмаш в Екатеринбурге отправилась проводить внуков в школу. Переходя дорогу на улице Ломоносова, где прорвало трубу с горячей водой, женщина провалилась в яму. Выбраться пенсионерке помогли прохожие. Они вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у екатеринбурженки ожоги нижних конечностей первой и второй степени. Пострадавшая была госпитализирована.
По информации Е1.ru, внуки, которых сопровождала женщина, не пострадали.
В пресс-службе теплосетевой компании Екатеринбурга рассказали ,что около 11:00 был зафиксирован выход горячей воды на поверхность. В настоящий момент ремонтники локализовали место прорыва и приступили к устранению повреждений. Представители ЕТК обещали закончить ремонт в максимально сжатые сроки. До завершения работ отопление и горячая вода будут подаваться по сниженным параметрам, до 50 градусов.