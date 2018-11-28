Провалилась в яму: пенсионерка из Екатеринбурга получила ожоги из-за аварии ЖКХ

Утром 28 ноября пожилая жительница района Уралмаш в Екатеринбурге отправилась проводить внуков в школу. Переходя дорогу на улице Ломоносова, где прорвало трубу с горячей водой, женщина провалилась в яму. Выбраться пенсионерке помогли прохожие. Они вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у екатеринбурженки ожоги нижних конечностей первой и второй степени. Пострадавшая была госпитализирована.

По информации Е1.ru, внуки, которых сопровождала женщина, не пострадали.

Видео Видео: Е1.ru