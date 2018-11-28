Водитель маршрутки №49 в Нижнем Тагиле едва не сбил школьницу на пешеходном переходе

Об этом сообщила мама ребенка, тагильчанка по имени Людмила. По ее словам, девочка пошла на тренировку по волейболу в «Юпитер». Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу от детской поликлиники на улице Тагилстроевской. В это время на нее чуть не наехал водитель маршрутки.

Она звонит, ею всю колотит, такой шок, ребенок в истерике. Она говорит, что водитель ее едва не сбил, дал по тормозам, но все равно задел по груди,рассказала редакции TagilCity.ru мама школьницы.

Номер машины девочка не запомнила, только номер маршрута – 49. Мама девочки также отметила, что в это время на улице еще светло, поэтому школьница на тренировку доходит сама, без сопровождения взрослых.

Маршрут №49 обслуживает транспортная компания ООО «Строитель-Т». Оперативного комментария от представителей компании получить не удалось.