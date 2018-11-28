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Женщина погибла: семья с младенцем разбилась на машине под Невьянском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина погибла: семья с младенцем разбилась на машине под Невьянском

Сегодня, 19:18ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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