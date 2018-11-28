Женщина погибла: семья с младенцем разбилась на машине под Невьянском

27 ноября под Невьянском в ДТП попал автомобиль Suzuki Escudo. Водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Как сообщает АН «Между строк», в машине находился годовалый ребенок, его мать, бабушка и дедушка. Семья ехала в столицу Урала в детскую больницу.

В результате полученных травм скончалась 29-летняя девушка – мама ребенка. Водитель, его супруга, а также ребенок с тяжелыми травмами были госпитализированы в медучреждение Невьянска.