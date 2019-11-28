Били плетками. В Екатеринбурге найден труп 9-летнего мальчика

По предварительной версии, ребенка избивали плетками, засунули в рот кляп, а когда он скончался — закопали на территории лесопарка. Преступление могло быть совершено на религиозной почве.

Ребенок приехал вместе с родителями из Белоруссии. В квартире, где проживала семья, обнаружена религиозная литература, а родители погибшего могут быть причастны к его смерти. Отец мальчика сейчас находится в Екатеринбурге, а мать сбежала на Родину.

О преступлении, по неподтвержденным данным, сообщила сестра женщины. Она поинтересовалась у нее о местонахождении мальчика, а та призналась в убийстве.