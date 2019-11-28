Били плетками. В Екатеринбурге найден труп 9-летнего мальчика
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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28 ноября утром в Чкаловском районе Екатеринбурга найден закопанный в землю труп 9-летнего мальчика, сообщает «Комсомольская Правда» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной версии, ребенка избивали плетками, засунули в рот кляп, а когда он скончался — закопали на территории лесопарка. Преступление могло быть совершено на религиозной почве.
Ребенок приехал вместе с родителями из Белоруссии. В квартире, где проживала семья, обнаружена религиозная литература, а родители погибшего могут быть причастны к его смерти. Отец мальчика сейчас находится в Екатеринбурге, а мать сбежала на Родину.
О преступлении, по неподтвержденным данным, сообщила сестра женщины. Она поинтересовалась у нее о местонахождении мальчика, а та призналась в убийстве.
Правоохранительные органы от комментариев касательно инцидента воздержались.
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