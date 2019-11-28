Мать убитого девятилетнего мальчика из Екатеринбурга задержана
Мать убитого девятилетнего мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге в одном из парков, была задержана, сообщает E1.
Следствие предположило, что смерть ребенка связана с сектантским культом, но позднее информацию опровергли. Однако его родители радикальные верующие.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах рассказал, что отец воспитывал ребенка розгами, а чтобы он не кричал — заткнул рот кляпом. Это стало причиной смерти. Тело ребенка мать и отец вынесли из квартиры и закопали.
Мать мальчика проживала на территории России незаконно и после административного правонарушения ее выслали в Белоруссию.
В семье воспитывается еще двое детей. Отец вместе с ними на данный момент скрывается.
Сегодня утром в Чкаловском районе Екатеринбурга найден закопанный в землю труп 9-летнего мальчика. По предварительной версии ребенка избивали розгами и засунули в рот кляп, а когда он скончался — закопали на территории лесопарка.
Мальчик переехал в России вместе с родителями из Белоруссии. В квартире семьи обнаружена религиозная литература.
О преступлении сообщила сестра матери мальчика. Она спросила у нее, где находится мальчик, а она призналась в совершенном преступлении.