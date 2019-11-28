На свердловской трассе из-за ДТП рассыпались колбаса и сосиски

По предварительным данным, водитель фуры уснул за рулём и врезался в другой большегруз, стоящий на обочине. В его кузове перевозилась колбасная продукция.

Водитель пострадавшего грузовика остановился на краю дороги, чтобы отдохнуть, а проснулся от удара в заднюю часть автомобиля. В результате этого всю колбасу и сосиски раскидало по дороге. Для того, чтобы собрать продукцию, сотрудники ГИБДД перекрывали часть дороги.