На свердловской трассе из-за ДТП рассыпались колбаса и сосиски
Сегодня, 17:05ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Утром 28 ноября на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов фура протаранила грузовик с колбасной продукцией, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель фуры уснул за рулём и врезался в другой большегруз, стоящий на обочине. В его кузове перевозилась колбасная продукция.
Водитель пострадавшего грузовика остановился на краю дороги, чтобы отдохнуть, а проснулся от удара в заднюю часть автомобиля. В результате этого всю колбасу и сосиски раскидало по дороге. Для того, чтобы собрать продукцию, сотрудники ГИБДД перекрывали часть дороги.
В аварии никто из водителей не пострадал
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