На Урале студент спас провалившегося под лед ребенка

Во время инцидента молодой человек был на рыбалке с другом. Пока они разворачивали снасти, на лед вышла группа детей из начальной школы. Один из мальчиков стал проверять, насколько прочный лед у самой кромки и упал в воду.

Дмитрий попросил остальных детей позвать взрослых на помощь, а сам направился по льду к ребенку. Парень вытянул его из воды, а чтобы мальчик не замерз — надел на него свою куртку и понес в сторону центра города.

Мимо проезжал автомобиль, который доставил их в больницу, где ребенку оказали необходимую помощь.

Дмитрия оказался студентом Асбестовского политехникума. За проявленную храбрость он может быть представлен к награде МЧС.