Свердловчанка обвиняется в мошенничестве с муниципальной землёй на 2 миллиона рублей

По версии следствия, обвиняемая, имея юридическое образование, оказывала услуги по оформлению гражданам в собственность земельных участков. Женщина знала, что по закону граждане, имеющие в пользовании землю до 25 октября 2001 года, имеют право оформить её в собственность на упрощённой системе. Для этого нужно предоставить выписку из похозяйственной книги, выдаваемой сельской Управой по месту расположения такого участка.

В феврале 2016 года обвиняемая таким образом оформила на себя земельный участок, принадлежащий знакомой. Поддельную выписку из похозяйственной книги оформила для неё сотрудница Большебрусянской сельской Управы. Она обвинялась по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и приговорена к штрафу в 30 тысяч рублей.

После этого обвиняемая продала землю, присвоив деньги себе. Аналогичным способом, введя в заблуждение граждан, она оформила на себя ещё пять земельных участков, принадлежащих муниципалитету. Своими действиями подозреваемся нанесла ущерб в размере двух миллионов рублей.