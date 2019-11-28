Жительницы Екатеринбурга поставили щенку укол с уксусом и бросили его умирать в мешке

Щенка принес домой с улицы ребенок. Две взрослых женщины решили от него избавиться. Они поставили ему укол с уксусной эссенцией, поместили животное в мешок и выкинули на улицу. По словам сотрудников приюта, после этого женщины начали рассказывать знакомым о своем поступке. Неравнодушные люди нашли щенка и доставили его в клинику. Врачи диагностировали у него объёмный некроз в области мягких тканей бедра, возможное расплавление мышц, магистральных сосудов и нервов, неврологический дефицит левой тазовой конечности. Собаке ампутируют лапу, в которую был поставлен укол, поскольку всю мышечную массу вместе с сосудами расплавил уксус.