Жительницы Екатеринбурга поставили щенку укол с уксусом и бросили его умирать в мешке
Две екатеринбурженки поставили щенку укол с уксусом и выкинули в мешке на улицу, сообщает «Уральский меридиан».
О произошедшем рассказали сотрудники приюта для животных, куда была доставлена собака.
Щенка принес домой с улицы ребенок. Две взрослых женщины решили от него избавиться. Они поставили ему укол с уксусной эссенцией, поместили животное в мешок и выкинули на улицу. По словам сотрудников приюта, после этого женщины начали рассказывать знакомым о своем поступке. Неравнодушные люди нашли щенка и доставили его в клинику. Врачи диагностировали у него объёмный некроз в области мягких тканей бедра, возможное расплавление мышц, магистральных сосудов и нервов, неврологический дефицит левой тазовой конечности. Собаке ампутируют лапу, в которую был поставлен укол, поскольку всю мышечную массу вместе с сосудами расплавил уксус.
Сотрудники приюта намерены написать заявление в полицию.