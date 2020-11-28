На Урале лесник нашел перевернутую машину с трупом водителя внутри

По предварительной версии, автомобиль Renault Logan направлялся от Полевского до Северского, двигаясь со стороны северной части города. В районе второго километра трассы водитель не сумел справиться с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате, машина упала с моста, а мужчина погиб на месте, сообщает «Областная газета» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Погибшим водителем оказался 23-летний местный житель, имеющий стаж вождения свыше пяти лет, установила полиция. Последним, кто общался с мужчиной, была его бабушка, к которой внук пообещал приехать в гости.
Обстоятельства и окончательная причина происшествия будут установлены в процессе следствия сотрудниками Госавтоинспекции.
Напомним, 21 ноября в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка. Через неделю у нее должна была состояться свадьба.