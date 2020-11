На Урале лесник нашел перевернутую машину с трупом водителя внутри

В Свердловской области проходивший неподалеку лесник случайно обнаружил перевернутую машину, внутри которой находился труп водителя.

По предварительной версии, автомобиль Renault Logan направлялся от Полевского до Северского, двигаясь со стороны северной части города. В районе второго километра трассы водитель не сумел справиться с управлением и врезался в металлическое ограждение. В результате, машина упала с моста, а мужчина погиб на месте, сообщает «Областная газета» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Погибшим водителем оказался 23-летний местный житель, имеющий стаж вождения свыше пяти лет, установила полиция. Последним, кто общался с мужчиной, была его бабушка, к которой внук пообещал приехать в гости. Обстоятельства и окончательная причина происшествия будут установлены в процессе следствия сотрудниками Госавтоинспекции. Напомним, 21 ноября в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла девушка. Через неделю у нее должна была состояться свадьба. В Екатеринбурге невеста попала в смертельное ДТП за неделю до свадьбы

