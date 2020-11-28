В Екатеринбурге бейсджамперы прыгнули с 25 этажа и напугали местных жителей

В процессе полета за спиной спортсменов раскрылись парашюты. До этого момента можно услышать, как один из прохожих, ставший случайным свидетелем маневра, громко закричал. Приземление бейсджамперы совершили на детской площадке. Видео с трюком было опубликовано на YouTube-канале экстремала Николая Иваненко.