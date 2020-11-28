В Екатеринбурге бейсджамперы прыгнули с 25 этажа и напугали местных жителей

В Екатеринбурге бейсджамперы прыгнули с 25 этажа и напугали местных жителей

Сегодня, 11:40ПроисшествияPhoto: YouTube-канал "Nik Bumer"
В уральской столице бейсджамперы поднялись на общий балкон 25 этажа на улице Мира и прыгнули вниз, тем самым напугав местных жителей.

В процессе полета за спиной спортсменов раскрылись парашюты. До этого момента можно услышать, как один из прохожих, ставший случайным свидетелем маневра, громко закричал. Приземление бейсджамперы совершили на детской площадке. Видео с трюком было опубликовано на YouTube-канале экстремала Николая Иваненко.

Если приглядеться, видно, что сзади меня стоит ассистент, который держит стреньгу — элемент, за который крепится вытяжной парашют, открывает мой ранчик и вытягивает купол,рассказал Николай в интервью телеканалу ОТВ.

На вопрос, зачем заниматься опасным увлечением, бейсджампер ответил, что таким образом проверяет человеческие возможности.

Video:YouTube-канал "Nik Bumer"

Напомним, 16 ноября стало известно, что Николай Иваненко побил свой рекорд, спрыгнув с вышки высотой 31 метр. Его предыдущий рекорд — 40 метров.

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