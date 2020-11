В Екатеринбурге бейсджамперы прыгнули с 25 этажа и напугали местных жителей

В уральской столице бейсджамперы поднялись на общий балкон 25 этажа на улице Мира и прыгнули вниз, тем самым напугав местных жителей.

В процессе полета за спиной спортсменов раскрылись парашюты. До этого момента можно услышать, как один из прохожих, ставший случайным свидетелем маневра, громко закричал. Приземление бейсджамперы совершили на детской площадке. Видео с трюком было опубликовано на YouTube-канале экстремала Николая Иваненко. Если приглядеться, видно, что сзади меня стоит ассистент, который держит стреньгу — элемент, за который крепится вытяжной парашют, открывает мой ранчик и вытягивает купол,рассказал Николай в интервью телеканалу ОТВ. На вопрос, зачем заниматься опасным увлечением, бейсджампер ответил, что таким образом проверяет человеческие возможности. Video: YouTube-канал "Nik Bumer" Напомним, 16 ноября стало известно, что Николай Иваненко побил свой рекорд, спрыгнув с вышки высотой 31 метр. Его предыдущий рекорд — 40 метров. Побил свой рекорд: на урале бейсджампер спрыгнул с 31-метровой вышки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter