В Екатеринбурге насмерть разбился несовершеннолетний

В Екатеринбурге из окна выпал 15-летний подросток. От полученных травм он скончался на месте, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 28 ноября на улице Академика Бардина. Прибывшие на место происшествия сотрудники «скорой» не смогли спасти юношу. Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга на место происшествия был отправлен следователь. Выясняются обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти выясняется в ходе судмедэкспертизы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Напомним, 16 ноября в Екатеринбурге покончил с собой 11-летний школьник. Он расстроился из-за того, что мама забрала у него электронное курительное устройство и выпрыгнул из окна. 11-летний школьник из Екатеринбурга покончил с собой

