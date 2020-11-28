В Екатеринбурге полицейские жестко скрутили девушку-водителя

В Екатеринбурге полицейские жестко скрутили девушку-водителя

Сегодня, 14:39ПроисшествияPhoto: группа «Екатеринбург – Серов» во "Вконтакте"
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов применили силу, чтобы задержать девушку-водителя в районе Южного автовокзала.

На кадрах видно, как члены экипажа ДПС скрутили девушку. Один из полицейских, желая удержать ее, сел сверху, а другой подошел и пнул. Операция задержания была заснята на видео и опубликована в группе «Екатеринбург — Серов» во «Вконтакте».

Video:группа «Екатеринбург – Серов» во "Вконтакте"

Инцидент произошел 26 ноября. Местная жительница Екатеринбурга, управляя Toyota Avensis, без включенных фар и на красный свет пересекла перекресток, чем спровоцировала погоню, поделились очевидцы.

Экипаж перегородил ей дорогу, но девушка развернулась в обратном направлении и пыталась бортовать сотрудников ГИБДД, выталкивала их на встречку,рассказал изданию Е1 свидетель происходящего.

В погоне участвовали сразу четыре экипажа ДПС. Девушку удалось остановить на перекрестке Фрунзе-8 Марта. Задержание прошло в жесткой форме: у гонщицы на животе осталась темная большая ссадина.

Тем не менее, сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области уже проводится проверка,подчеркнул начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Сыщики определили участников инцидента и многие из них были допрошены, отметил полковник. В том случае, если специалисты УСБ выявят превышение должностных полномочий или иные нарушения действующего законодательства, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не исключается, что задержанная была пьяна, рассказали свидетели. Они заметили, как девушка проходила тестирование на алкоголь.

Напомним, 5 ноября в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем квадроцикла. За рулем оказался мужчина, который ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
полицияДПСзадержаниеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы