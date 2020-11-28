В Екатеринбурге полицейские жестко скрутили девушку-водителя

На кадрах видно, как члены экипажа ДПС скрутили девушку. Один из полицейских, желая удержать ее, сел сверху, а другой подошел и пнул. Операция задержания была заснята на видео и опубликована в группе «Екатеринбург — Серов» во «Вконтакте».