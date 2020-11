В Екатеринбурге полицейские жестко скрутили девушку-водителя

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов применили силу, чтобы задержать девушку-водителя в районе Южного автовокзала.

На кадрах видно, как члены экипажа ДПС скрутили девушку. Один из полицейских, желая удержать ее, сел сверху, а другой подошел и пнул. Операция задержания была заснята на видео и опубликована в группе «Екатеринбург — Серов» во «Вконтакте». Video: группа «Екатеринбург – Серов» во "Вконтакте" Инцидент произошел 26 ноября. Местная жительница Екатеринбурга, управляя Toyota Avensis, без включенных фар и на красный свет пересекла перекресток, чем спровоцировала погоню, поделились очевидцы. Экипаж перегородил ей дорогу, но девушка развернулась в обратном направлении и пыталась бортовать сотрудников ГИБДД, выталкивала их на встречку,рассказал изданию Е1 свидетель происходящего. В погоне участвовали сразу четыре экипажа ДПС. Девушку удалось остановить на перекрестке Фрунзе-8 Марта. Задержание прошло в жесткой форме: у гонщицы на животе осталась темная большая ссадина. Тем не менее, сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области уже проводится проверка,подчеркнул начальник пресс-службы Валерий Горелых. Сыщики определили участников инцидента и многие из них были допрошены, отметил полковник. В том случае, если специалисты УСБ выявят превышение должностных полномочий или иные нарушения действующего законодательства, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Не исключается, что задержанная была пьяна, рассказали свидетели. Они заметили, как девушка проходила тестирование на алкоголь. Напомним, 5 ноября в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем квадроцикла. За рулем оказался мужчина, который ранее был лишен водительских прав за пьяную езду. Пьяный екатеринбуржец ночью пытался удрать от полиции на багги

