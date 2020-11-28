В Нижнем Тагиле третьеклассница перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля

В Нижнем Тагиле третьеклассница перебегала дорогу и попала под колеса автомобиля

Сегодня, 10:44ПроисшествияPhoto: Пропаганда Отдел ГИБДД
В Нижнем Тагиле устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Инцидент произошел 27 ноября, во второй половине дня на улице Вагоностроителей. 37-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» наехал на 10-летнюю девочку в тот момент, когда она перебегала дорогу в неустановленном месте, слева направо по ходу движения транспортного

Маленького пешехода, получившего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, госпитализировали в детскую городскую больницу.

Ранее водитель «Лада Ларгус» к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Он имеет стаж вождения восемь лет.

Увидев ребенка, мужчина попытался уйти от столкновения, вывернув руль вправо, но наезда избежать не удалось,отметили в отделении.

Было установлено, что девочка является третьеклассницей. На момент происшествия она, в компании своего одноклассника, возвращалась домой из школы. Дети решили не идти до пешеходного перехода, а перебежать проезжую часть, тем самым сократив расстояние.

После ДТП сотрудники ГИБДД провели осмотр места инцидента и автомобиля, а также опросили очевидцев. Водитель прошел освидетельствование на наличие, отсутствие состояния алкогольного опьянения. Окончательная причина происшествия будет установлена в процессе дознания. Далее будет определенно процессуальное решение.

Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадало двое взрослых и 12-летняя девочка.

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