В Нижнем Тагиле водитель застрял в опрокинувшемся автомобиле

В Нижнем Тагиле водитель застрял в опрокинувшемся автомобиле

Сегодня, 17:36ПроисшествияPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле по дороге в сад вылетел с дороги и опрокинулся автомобиль. Находившийся в нем мужчина не мог выбраться.

ДТП произошло на дороге с Рудника в коллективный сад на Ольховке. Водитель автомобиля оказался запертым в перевернувшемся автомобиле и не мог выбраться.

В МБУ «Центр защиты населения» водитель обратился сам. Он рассказал, что попал в ДТП и не может выбраться из машины, рассказал TagilCity.ru директор центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что обратившийся за помощью мужчина выбрался своими силами. Сотрудниками были предприняты меры по пожарной безопасности.

Напомним, в Свердловской области лесник обнаружил автомобиль с трупом. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Транспортное средство Renault Logan вылетело с железнодорожного моста. Находившийся за рулем мужчина погиб на месте.

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