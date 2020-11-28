В Свердловской области застрелен заместитель мэра Новоуральска

Напомним, осенью 2019 года на охоте был застрелен уральский бизнесмен. Компания из восьми мучжчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Обвинили в убийстве по неосторожности депутата ЗакСо Свердловской области Александра Коркина.