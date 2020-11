В Свердловской области застрелен заместитель мэра Новоуральска

В лесах под Алапаевском был застрелен заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Трагедия случилась 28 ноября в Алапаевском районе. По факту убийства Следственным отделом по городу Алапаевску заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности). По делу назначены необходимые экспертизы, проводятся все необходимые мероприятия. Орудие убийства изъято, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Изъятое орудие убийства Photo: пресс-служба СКР по Свердловской области Черницкий родился в 1962 году в Свердловске. Он отучился на учителя физики. До назначения на пост вице-мэра Новоуральска он был заместителем начальника управления Сбербанка в Свердловской области. Напомним, осенью 2019 года на охоте был застрелен уральский бизнесмен. Компания из восьми мучжчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Обвинили в убийстве по неосторожности депутата ЗакСо Свердловской области Александра Коркина. После убийства уральского бизнесмена Титова возбуждено еще одно уголовное дело

Related news: После убийства уральского бизнесмена Титова возбуждено еще одно уголовное дело

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter