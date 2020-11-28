В Свердловской области застрелен заместитель мэра Новоуральска

В Свердловской области застрелен заместитель мэра Новоуральска

Сегодня, 18:10ПроисшествияPhoto: Ngo44
В лесах под Алапаевском был застрелен заместитель главы Новоуральска Михаил Черницкий, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Трагедия случилась 28 ноября в Алапаевском районе. По факту убийства Следственным отделом по городу Алапаевску заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности).

По делу назначены необходимые экспертизы, проводятся все необходимые мероприятия. Орудие убийства изъято, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Изъятое орудие убийства
Photo:пресс-служба СКР по Свердловской области

Черницкий родился в 1962 году в Свердловске. Он отучился на учителя физики. До назначения на пост вице-мэра Новоуральска он был заместителем начальника управления Сбербанка в Свердловской области.

Напомним, осенью 2019 года на охоте был застрелен уральский бизнесмен. Компания из восьми мучжчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Обвинили в убийстве по неосторожности депутата ЗакСо Свердловской области Александра Коркина.

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