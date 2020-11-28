Выбили четыре зуба: в Нижнем Тагиле подростки избили мужчину за пролитую воду

Я сказал, что обращусь к сотруднице клининга, чтобы убрала разлитую воду. Очевидно, ответ их не устроил и тогда мне нанесли первый удар. Я находился в ТЦ вместе с другом. Мы вместе отошли в сторону. Через пару минут они налетели уже толпой, меня ударили так, что я потерял сознание. Пришел в себя уже лежал на полу и меня били ногами, передает АН «Между строк» слова пострадавшего.