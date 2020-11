Выбили четыре зуба: в Нижнем Тагиле подростки избили мужчину за пролитую воду

В Нижнем Тагиле в торговом центре DEPO подростки толпой избили продавца кофе, рассказали TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Вечером 25 ноября подростки, в возрасте 15-17 лет, избили сотрудника точки по продаже кофе. Мужчина приехал на работу, чтобы забрать вещи у сменщицы. Во время примерки 21-летний молодой человек уронил стакан и пролил воду на пол, что не понравилось находившимся рядом подросткам. Я сказал, что обращусь к сотруднице клининга, чтобы убрала разлитую воду. Очевидно, ответ их не устроил и тогда мне нанесли первый удар. Я находился в ТЦ вместе с другом. Мы вместе отошли в сторону. Через пару минут они налетели уже толпой, меня ударили так, что я потерял сознание. Пришел в себя уже лежал на полу и меня били ногами, передает АН «Между строк» слова пострадавшего. Потерпевший утверждает, что нападавших было не менее пяти. Охрана торгового центра прервала избиение лишь спустя несколько минут. Избитого мужчину отвели в пункт службы безопасности. У него была разбита губа и выбиты четыре зуба. По словам других сотрудников DEPO, несовершеннолетние часто бесцельно слоняются по территории ТЦ. Они ведут себя вызывающе. Нередки случаи мелких хищений. Сотрудники ПДН проводят проверку по факту происшествия. Установлены двое участников драки, подростки в возрасте 15 и 16 лет. Выясняются точные обстоятельства и остальные участвовавшие в избиении несовершеннолетние.

