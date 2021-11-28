Дело об убийстве завели спустя почти три месяца после пропажи жителя Екатеринбурга

Дело об убийстве завели спустя почти три месяца после пропажи жителя Екатеринбурга
Дело об убийстве завели спустя почти три месяца после пропажи жителя Екатеринбурга
Сегодня, 13:12ПроисшествияФото: Е1
Два с половиной месяца прошло после пропажи Льва Семухина из Екатеринбурга. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело об убийстве свердловчанина Льва Семухина. Мужчина пропал в сентябре при необычных обстоятельствах, пишет Е1.

В СК добавили, что после безвестного исчезновения гражданина, пропавшего без причин и не предупредившего своих родных и знакомых, заводить уголовные дела об убийстве считается обычной практикой.

Напомним, екатеринбуржец пропал 14 сентября. В этот день Лев Семухин вышел из дома, оставив в квартире личные вещи и телефон. Мужчина ушел по делам, однако до сих пор его местонахождение не известно.

Сюжеты:
Екатеринбург
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