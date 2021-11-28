Дело об убийстве завели спустя почти три месяца после пропажи жителя Екатеринбурга

В Следственном комитете Свердловской области возбудили уголовное дело об убийстве свердловчанина Льва Семухина. Мужчина пропал в сентябре при необычных обстоятельствах, пишет Е1.
В СК добавили, что после безвестного исчезновения гражданина, пропавшего без причин и не предупредившего своих родных и знакомых, заводить уголовные дела об убийстве считается обычной практикой.
Напомним, екатеринбуржец пропал 14 сентября. В этот день Лев Семухин вышел из дома, оставив в квартире личные вещи и телефон. Мужчина ушел по делам, однако до сих пор его местонахождение не известно.