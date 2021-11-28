Иномарка сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Иномарка сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Иномарка сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД
Иномарка сбила 19-летнюю тагильчанку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Инцидент случился утром 28 ноября вблизи Красногвардейской, 15.

Предварительная информация гласит, что 41-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» ехал в сторону Октябрьской революции и совершил наезд на девушку, переходившую дорогу на «зеленый» свет светофора, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Тагильчанка получила ушибы и была доставлена в городскую больницу № 4.

На данный момент сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. За рулем водитель находился в трезвом состоянии. Его стаж составляет 18 лет. Зафиксировано, что ранее он 13 раз нарушал ПДД.

Фото:отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, вечером 26 ноября 61-летняя пенсионерка решила перейти Пермскую трассу, на которой был оживленный поток машин, но ее насмерть сбил водитель автомобиля Land Cruiser.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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