Иномарка сбила 19-летнюю девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Предварительная информация гласит, что 41-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» ехал в сторону Октябрьской революции и совершил наезд на девушку, переходившую дорогу на «зеленый» свет светофора, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Тагильчанка получила ушибы и была доставлена в городскую больницу № 4.
На данный момент сотрудники ГИБДД осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. За рулем водитель находился в трезвом состоянии. Его стаж составляет 18 лет. Зафиксировано, что ранее он 13 раз нарушал ПДД.
Напомним, вечером 26 ноября 61-летняя пенсионерка решила перейти Пермскую трассу, на которой был оживленный поток машин, но ее насмерть сбил водитель автомобиля Land Cruiser.