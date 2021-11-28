Конфликт между водителем «скорой» и полицейским в Краснотурьинске попал на видео

Ссора, которая произошла между сотрудником полиции и водителем скорой медицинской помощи, попала на видео. Запись сделали уральцы, проживающие на улице Рюмина, 25 в Краснотурьинске.

По словам свидетеля происшествия, медицинская машина ожидала вблизи подъезда, поскольку нужно было погрузить пациента. Однако в один момент на отечественном автомобиле во двор приехали стражи порядка, которые потребовали, чтобы машинист переставил «скорую помощь». Полицейский заявил, что едет на место преступления, сообщается в группе «Краснотурьинск LIVE» «ВКонтакте». Сотрудник полиции захотел посмотреть документы водителя, но тот ответил отказом. Тогда оперативник повысил голос. В результате полицейский вернулся в автомобиль, пообещав, что еще увидится с водителем. На данный момент об инциденте стало известно руководству местного ОВД. Теперь будет установлено, насколько правомерно поступали конфликтующие. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Напомним, ранее сообщалось, что несколько оперативников требовали от водителя уехать с места, где он ожидал больного, и угрожали расправиться с ним. Расправой водителю скорой помощи угрожали оперативники в Краснотурьинске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter