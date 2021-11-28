Народный артист России Александр Градский скончался на 73 году жизни

Народный артист России Александр Градский скончался на 73 году жизни

Народный артист России Александр Градский скончался на 73 году жизни

Сегодня, 10:30
Происшествия
Фото: страница Александра Градского в Instagram
Певец и композитор, один из четырёх наставников юбилейного шоу «Голос» Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. Накануне ему стало плохо во время съемок программы.

О кончине народного артиста Александра Градского сообщается на официальной странице шоу «Голос» в Instagram. За несколько дней до смерти наставнику стало плохо во время проекта, в пятницу 26 ноября, его госпитализировали с подозрением на инсульт. В ночь на 28 ноября Александра Градского не стало.

3 ноября народному артисту исполнилось 72 года.

Родился Александр Градский в Копейске Челябинской области. В 1967 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, в 1974 — институт имени Гнесиных. Александр Градский является автором музыки к таким фильмам, как «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе».

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