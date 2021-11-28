Народный артист России Александр Градский скончался на 73 году жизни

Певец и композитор, один из четырёх наставников юбилейного шоу «Голос» Александр Градский скончался в возрасте 72 лет. Накануне ему стало плохо во время съемок программы.

О кончине народного артиста Александра Градского сообщается на официальной странице шоу «Голос» в Instagram. За несколько дней до смерти наставнику стало плохо во время проекта, в пятницу 26 ноября, его госпитализировали с подозрением на инсульт. В ночь на 28 ноября Александра Градского не стало. 3 ноября народному артисту исполнилось 72 года. Родился Александр Градский в Копейске Челябинской области. В 1967 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, в 1974 — институт имени Гнесиных. Александр Градский является автором музыки к таким фильмам, как «Романс о влюбленных», «Узник замка Иф», «Искусство жить в Одессе».

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