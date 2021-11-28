О массовом нападении и избиении сообщил таксист из Екатеринбурга

Таксист из Екатеринбурга по имени Роман рассказал, как в ночь с 27 на 28 ноября вблизи отдела полиции на него напали и избили пятеро мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из граждан заявил, что является сотрудником полиции.

По словам Романа, все началось, когда он приехал на вызов к клубному дому «Тихвинъ» на улице Хохрякова, 48. К автомобилю подошли пятеро мужчин, держащих в руках открытые бутылки вина. Загружаясь в машину, четверо попытались сесть на заднее сидение, но у них ничего не получилось. На предложение вызвать вторую машину, граждане ответили отказом. Также они не хотели покидать автомобиль, поскольку говорили, что уже произвели оплату. Роман пригрозил вызовом сотрудников правоохранительных органов, однако один из пассажиров заявил, что сам является полицейским и может показать «ксиву». Тогда мужчина отменил заказ по причине «Некорректное поведение пассажира». Выйдя на улицу, один из уральцев кинул в таксиста бутылку с вином, облив не только его, но и машину, сообщает Е1. Врубаю заднюю и по газам! Вся машина в винище, одежда моя тоже. Ну как тут без заявы?рассказал Роман. Доехав до улицы Малышева, мужчина обнаружил, что на заднем сидении притаился один из клиентов. Он попросил отвезти до дома, но таксист заявил, что увезет его в полицию. В результате Роман остановился у главного входа отдела полиции № 5. Пассажир же выходить отказался и позвонил товарищам. Водитель тоже набрал стражам порядка. Когда мужчина понял, что его не выпускают из такси, то начал оказывать активное сопротивление. Он укладывается на спину, пинает в дверь, в этот момент теряет телефон, вылезает, пинает меня по ноге. Подлетают четверо от «Bar.Olo», бьют меня руками и ногами по лицу,сообщил Роман. Вскоре нападавшие ушли, а на место происшествия подъехала полиция. Теперь таксист надеется, что если нападавшие на самом деле являются сотрудниками правоохранительных органов, то они получат по заслугам. В «Яндекс» Роману сообщили, что проверят пассажиров и, в случае наличия других жалоб, заблокируют их. Глава областного глава Валерий Горелых также прокомментировал ситуацию. По его словам, заявление по факту инцидента действительно поступило от водителя 28 ноября. На данный момент полицейские анализируют записи с камер видеонаблюдения. Однако Горелых подчеркнул, что пока рано утверждать, будто нападавшие в самом деле имеют отношение к полиции. Напомним, в сентябре стало известно, что жители Екатеринбурга рассказали о лысом таксисте. Он ездит в районе Эльмаша и предлагает интимную близость не только женщинам, но и мужчинам. На лысого таксиста-извращенца жалуются жители Екатеринбурга

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