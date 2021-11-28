Тела двух пенсионеров обнаружены при пожаре в пятиэтажном доме в Екатеринбурге

Тела двух пожилых свердловчан найдены на втором этаже во время тушения пожара на улице Самолетной в уральской столице. Огонь загорелся в пятиэтажном доме.

Из-за инцидента доследсвенную проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району. Результаты внешнего осмотра гласят, что признаков криминала в происшествии не усматривается, так же на трупах отсутствуют какие-либо телесные повреждения, сообщает старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга. Следователи уже осмотрели место пожара и приступили к опросу свидетелей. После вскрытия станет известна конкретная причина смерти и давность. О том, что в квартире найдены тела, сообщили в полицию утром 28 ноября. На данный момент установлены личности умерших: это 81-летний мужчина и 85-летняя женщина. Предполагается, что причиной пожара стала неверная скрутка проводки, рассказал глава областного глава Валерий Горелых. Напомним, 24 ноября стало известно, что в ночь в Нижнем Тагиле в доме на улице Балакинская, 5 произошла трагедия, в результате которой погиб мужчина. Он пытался самостоятельно потушить пожар, однако скончался. Житель Нижнего Тагила погиб при тушении пожара

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