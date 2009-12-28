Суд приговорил поджигателя женщины с ребенком к 19-ти годам лишения свободы

По данным следствия, 23 декабря 2008 года пассажир электрички Шарташ - Нижний Тагил вблизи Новоуральска поссорился с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью, после чего облил обеих бензином и поджег. Женщина сгорела в вагоне, ее дочь от ожогов скончалась в больнице. Суд признал мужчину виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом. Поджигатель приговорён к 19 годам лишения свободы. Пять из них осужденному предстоит провести в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. В пресс-службе отметили, что приговор вступит в законную силу через 10 суток, если не будет обжалован сторонами в Верховном суде России.