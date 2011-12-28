На трассе Екатеринбург—Серов автобус столкнулся с КАМАЗом (ФОТО)
На 29 км Серовского тракта произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса. ДТП произошло сегодня около 13 часов.
Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, водитель грузового автомобиля КАМАЗ с прицепом решил выполнить разворот вместе, не предназначенном для разворота, и продолжить движение вобратном направлении. В этот момент в попутном направлении, загрузовиком, двигался пассажирский автобус. Произошло столкновение, в результате которого автобус съехал наразделительную полосу и опрокинулся на левый бок. Автобус двигался помаршруту Екатеринбург –Невьянск – Кировград - Нижний Тагил.
По предварительным данным, в автобусе находились 25 пассажиров, один изкоторых, мужчина, погиб. Один пассажир находится в тяжелом состоянии,его придавило автобусом. Для его извлечения были привлечены спасатели. ВДТП также пострадала девочка 13 лет, она госпитализирована в больницу.Всего пострадали 13 человек.
Также известно, что грузовой автомобиль из Тюменской области.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Фото с сайта JustMedia.ru
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