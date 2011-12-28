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Найдены тагильчане, укравшие спортивный инвентарь с горы Белой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Найдены тагильчане, укравшие спортивный инвентарь с горы Белой

28 декабря 2011, 15:41ПроисшествияВалерия Лошкарева
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