Найдены тагильчане, укравшие спортивный инвентарь с горы Белой

В день открытия сезона на горе Белой злоумышленники взяли в прокат горнолыжное оборудование по потерянному паспорту . В полиции говорят, что один из тагильчан был похож на владельца паспорта, поэтому проблем при взятии инвентаря не возникло. Вечером оборудование сдано не было.

По материалам Телекона, сейчас злоумышленники установлены. Ими оказались ранее судимые за подобные преступления жители НижнегоТагила, употребляющие наркотики и нигде не работающие. Как установили полицейские, злоумышленники помимо краж еще промышляли налетами на гаражные кооперативы почти во всех районах города. Например, в сентябре из гаража на ГГМ они угнали автомобиль Subaru. В других случаях преступники выносили из гаражей электроинструменты и запчасти.