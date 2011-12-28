Найдены тагильчане, укравшие спортивный инвентарь с горы Белой
28 декабря 2011, 15:41ПроисшествияВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как рассказали в телекомпании Телекон, сейчас полицейские устанавливают других пострадавших от этой группы лиц, ведь это было не первое совершенное ими преступление.
В день открытия сезона на горе Белой злоумышленники взяли в прокат горнолыжное оборудование по потерянному паспорту. В полиции говорят, что один из тагильчан был похож на владельца паспорта, поэтому проблем при взятии инвентаря не возникло. Вечером оборудование сдано не было.
По материалам Телекона, сейчас злоумышленники установлены. Ими оказались ранее судимые за подобные преступления жители НижнегоТагила, употребляющие наркотики и нигде не работающие. Как установили полицейские, злоумышленники помимо краж еще промышляли налетами на гаражные кооперативы почти во всех районах города. Например, в сентябре из гаража на ГГМ они угнали автомобиль Subaru. В других случаях преступники выносили из гаражей электроинструменты и запчасти.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей