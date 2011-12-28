Пятиклассник попал под колеса затонированной «девятки»
28 декабря 2011, 11:31Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 декабря в 8.30 пятиклассник попал под колеса «девятки» на перекрестке ул. Свердлова-Тимирязева. За рулем автомобиля находилась женщина 1985 г.р.
Учащийся 5 класса школы №70 госпитализирован в ЦГБ №1 с ушибом головногомозга, черепно-мозговой травмой, переломом костей носа, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
ДТП произошло в темное время суток, в малоосвещенном районе, к тому же машина была затонирована, что, по мнению сотрудников ГИБДД, ухудшило видимость дороги для водителя.
ГИБДД напоминает водителям о необходимости снижения скорости придвижении по городу, особенно в местах массового скопления населения ивблизи школ.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей