Свободой и крупной суммой денег заплатят железнодорожники за сход вагонов на Смычке
28 декабря 2011, 18:36ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Суд вынес приговор машинисту Сергею Кручинину и его помощнику Алексею Самсонову. Оба признаны виновными в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.
ЧП на станции Смычка произошло, напомним, 21 сентября. Под откос сошли локомотив и шесть вагонов, в некоторых находились железнодорожники. Из-за аварии была повреждена опора контактной сети, стрелочные переводы, светофоры, аппаратура сигнализации и блокировки и около 100 метров железнодорожного пути.
Ущерб составил около 3, 5 миллионов рублей. Кручинину и Самсонову суд назначил ограничение свободы сроком на 1,6 и 1,3 года соответственно. Все это время они не смогут выезжать из города, и должны будут отмечаться в правоохранительных органах. Кроме того, им придется возместить железной дороге ущерб в размере 3 миллионов 421 тысячи рублей.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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