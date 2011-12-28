Тагильчанка обворована продавцом чудо-аппаратов, излечивающих все болезни

И принялась нахваливать пенсионерке чудо-аппараты, излечивающие все болезни. Старушка не поверила гостье и покупать дорогостоящую медицинскую технику отказалась. Тогда лже-соцработница попросила пожилую женщину предъявить пенсионное удостоверение. Хозяйка квартиры не увидела в этой просьбе ничего подозрительного и принесла сумку, где у неё хранятся деньги и документы.