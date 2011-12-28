Тагильчанка обворована продавцом чудо-аппаратов, излечивающих все болезни
28 декабря 2011, 18:22ПроисшествияВалерия Лошкарева
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За гостеприимство пенсионерка поплатилась крупной суммой. В квартиру 90-летней жительницы Тагилстроя пришла неизвестная женщина, представившаяся работником социальной службы помощи.
И принялась нахваливать пенсионерке чудо-аппараты, излечивающие все болезни. Старушка не поверила гостье и покупать дорогостоящую медицинскую технику отказалась. Тогда лже-соцработница попросила пожилую женщину предъявить пенсионное удостоверение. Хозяйка квартиры не увидела в этой просьбе ничего подозрительного и принесла сумку, где у неё хранятся деньги и документы.
Посетительница попросила старушку принести ещё и стакан воды. Пока пенсионерка ходила на кухню, мошенника забрала из заветной сумки 120 тысяч рублей. И ушла. Пожилая женщина поняла, что стала жертвой преступницы, только на следующий день.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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