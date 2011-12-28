Тагильский чиновник трижды наказан за непредоставление документов прокуратуре

Чиновник три раза не предоставил по запросу прокуратуры документы,подтверждающих переход прав на недвижимое имущество. Необходимостьистребования этих документов была вызвана рассмотрением обращенийжителей г. Нижнего Тагила, сообщили в областной прокуратуре.