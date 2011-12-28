Тагильский чиновник трижды наказан за непредоставление документов прокуратуре
28 декабря 2011, 16:17Происшествия
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И.о. начальника Нижнетагильского отдела Управления Росреестра трижды привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора.
Чиновник три раза не предоставил по запросу прокуратуры документы,подтверждающих переход прав на недвижимое имущество. Необходимостьистребования этих документов была вызвана рассмотрением обращенийжителей г. Нижнего Тагила, сообщили в областной прокуратуре.
Общая сумма штрафов, которые обязан выплатить чиновник, составила 6 тысяч рублей.
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