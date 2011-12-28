В Нижнем Тагиле опять обманули пенсионера
28 декабря 2011, 11:37ПроисшествияВалерия Лошкарева
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24 декабря к 77-летнему мужчине пришел неизвестный и предложил установить современные приборы учета расхода электричества, холодной и горячей воды.
Молодой человек попросил у хозяина квартиры в доме по улице Окунева 15 тысяч рублей на приобретение данных приборов и удалился. Пенсионер надеялся, что молодой человек вернется и начнет установку, но по прошествии двух дней так никто и не появился.
Житель Вагонки обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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