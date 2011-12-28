В Свердловской области машинист крана, проводя эксперимент, опрокинул автокран на стропальщика

При поднятии кабины бульдозера, находящейся на расстоянии 15 метров от автокрана, который работал с неполным контуром опор, грузоподъемная машина потеряла равновесие. При этом машинист отключил систему безопасности крана, которая должна была не допустить опасные действия. Кран опрокинулся, в результате чего 200-килограммовый крюк упал на другого рабочего. По оценкам медиков, стропальщик получил тяжкий вред здоровью: у него множественные переломы ребер.