В Свердловской области машинист крана, проводя эксперимент, опрокинул автокран на стропальщика
6 октября в селе Киприно недалеко от Невьянска машинист грузоподъемного крана на золотодобывающей артели «Нейва», ремонтируя бульдозер, нарушил правила элементарной безопасности, в результате чего случился несчастный случай. Пострадал один человек.
При поднятии кабины бульдозера, находящейся на расстоянии 15 метров от автокрана, который работал с неполным контуром опор, грузоподъемная машина потеряла равновесие. При этом машинист отключил систему безопасности крана, которая должна была не допустить опасные действия. Кран опрокинулся, в результате чего 200-килограммовый крюк упал на другого рабочего. По оценкам медиков, стропальщик получил тяжкий вред здоровью: у него множественные переломы ребер.
Следствием возбуждено уголовное дело. 45-летнему машинисту крана вменяют обвинение по части первой статьи 216 Уголовного кодекса, а именно нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В ходе допроса обвиняемый рассказал, что проводил эксперимент, желая проверить, дотянется ли стрела крана до кабины бульдозера.
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