Вчера в Туве произошло землетрясение силой 9,5 баллов

По словам Шойгу, подобного землетрясения не отмечалось за всю историю сейсмонаблюдений в республике. Министр усомнился в достоверности сообщений о том, что в результате подземных толчков разрушений нет.

Не может быть, чтобы при 9,5 балла не было разрушений. При 4 баллах падают домовые трубы, а у нас вся восточная часть Кызыла - это частные домовладения. Как только жители проснутся, увидят трещины в стенах, печах и трубах, они сразу начнут звонить нам отметил он.

Шойгу распорядился, чтобы с утра во всех субъектах, где ощущались подземные толчки, были созданы группы по оценке последствий землетрясения. Министр призвал уделить особое внимание мостам через Енисей и Ангару и тщательно проверить тепловые сети, газопроводы и нефтепроводы. Глава МЧС также велел принять меры к предупреждению последствий возможных повторных толчков.

Тем временем из Красноярска в тувинскую столицу Кызыл вылетели два самолета Ан-74, которые доставят в республику 50 спасателей. В ближайшее время из Москвы в Туву вылетит самолет Ил-76, на борту которого более 50 спасателей. Из Абакана в Кызыл выдвинулась спасательная колонна с аварийно-спасательным оборудованием, а утром в Туву вылетит вертолет Ми-26 с палатками, печками и другими средствами жизнеобеспечения.

Напомним, землетрясение магнитудой до 6,7 и силой 9,5 балла по 12-балльной шкале произошло 27 декабря в 19:22 по московскому времени (23:22 по местному) в Каа-Хемском районе Тувы. Эпицентр находился примерно в 100 километрах к востоку от Кызыла. Подземные толчки разной мощности ощущались не только в Туве, но и в Хакасии, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

В управлении МЧС по Туве утверждают, что обстановка в Кызыле и районах республики спокойная. Сотрудники МЧС и полиция продолжают подворовый обход, чтобы установить масштабы разрушений, но их работу осложняют ночь и мороз около 30 градусов.