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Череда аварий произошла на дорогах Нижнего Тагила в эти выходные
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Череда аварий произошла на дорогах Нижнего Тагила в эти выходные

28 декабря 2015, 15:45ПроисшествияПавел Щербина
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