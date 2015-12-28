Череда аварий произошла на дорогах Нижнего Тагила в эти выходные

В пятницу в 19:20 водитель автомобиля «Хонда» на Южном подъезде к Нижнему Тагилу врезался во впередиидущий «ВАЗ-2107». В результате аварии лёгкую травму получила пассажирка отечественного автомобиля. Врачи диагностировали у неё ушиб грудной клетки и отправили лечиться амбулаторно.

Часом позже в 20:45 у дома №12 на проспекте Вагоностроителей столкнулись автомобили «Чери» и «ВАЗ-2108». Автомобили повреждены, водитель «ВАЗа» получил ушибы.

Особенно плодовитым на аварии выдалось воскресенье. В городе и ближнем пригороде произошло три аварии.

В 3:30 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись «Ниссан» и Дэу Нексия». В итоге пострадал водитель «Дэу» и два его пассажира. Все они получили травмы головы: сотрясения мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

В 13:50 в мирно стоящий тягач «МАН ТГА» врезалась женщина на автомобиле «ВАЗ-11183». Её пассажирка 1949 г.р. получила травму левого коленного сустава и была госпитализирована в ДЦГБ.

Вечером того же дня в 18:10 женщина на «БМВ 1181» сбила пешехода на пешеходном переходе у дома №5 на ул. Тагильская. В результате ДТП пешеход получил перелом левого плеча. Он будет лечиться амбулаторно. Об ответственности, которую понесёт автоледи, ГИБДД пока ничего не сообщает.