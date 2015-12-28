В американском штате Кентукки 2 тысячи подростков устроили беспорядки в торговом центре

Как сообщил официальный представитель управления городской полиции Деннис Макдоналд, единичные драки, вспыхивавшие в субботу вечером, были, «скорее, похожи на массовые беспорядки». Сначала к торговому центру St. Matthews были направлены семь блюстителей порядка, позднее им на подмогу пришлось выделить более 50 коллег из комиссариатов полиции пяти различных населенных пунктов и округов.

Как только они реагировали на беспорядки в одном месте, тут же начинались беспорядки в нескольких других местах. Их (полицейских) подавили числом констатировал Макдоналд.

По его данным, подростки и молодые люди в возрасте от 13 до 20 лет требовали продления времени работы магазинов центра. Во многих случаях они физически препятствовали сотрудникам предприятий розничной торговли.

Это походило на восстание. Полное сумасшествие отметил представитель полиции.