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В американском штате Кентукки 2 тысячи подростков устроили беспорядки в торговом центре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В американском штате Кентукки 2 тысячи подростков устроили беспорядки в торговом центре

28 декабря 2015, 11:10ПроисшествияMaurice
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