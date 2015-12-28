В Свердловской области женщина кормила своего ребёнка крысиным ядом. Ранее у нее погибли еще 3 детей и мать
По информации следствия, мать давала своему сыну крысиный яд под видом лекарства.
Первыми тревогу забили медики. Подозрение вызвал факт отказа матерью от госпитализации её ребёнка. Хотя состояние здоровья несовершеннолетнего вызывало самые серьёзные опасения у специалистов. После этого была начата прокурорская проверка. Как сообщает ria.ru, проверка, среди прочего, выявила, что ранее в семье подозреваемой умерло три ребёнка. Не так давно скончалась и её мать.
Причины, по которым жительница Асбеста пыталась умертвить сына, сейчас выясняют следователи. ГУ МВД Свердловской области сообщает, что первоначально женщина отвергала любые обвинения. Но давление неопровержимых улик заставило её признаться в том, что она давала своему сыну препарат с крысиным ядом для того, чтобы убить его.
Сейчас ребёнку ничего не угрожает. Он идёт на поправку. А его мать теперь подозревается не в причинении вреда по осторожности, а в покушении на убийство несовершеннолетнего. За это преступление она может оказаться за решёткой на срок до 20 лет.
Решения суда женщина будет дожидаться в следственном изоляторе временного содержания.
© Эрик Х., TagilCity.ru