В Свердловской области женщина кормила своего ребёнка крысиным ядом. Ранее у нее погибли еще 3 детей и мать

Первыми тревогу забили медики. Подозрение вызвал факт отказа матерью от госпитализации её ребёнка. Хотя состояние здоровья несовершеннолетнего вызывало самые серьёзные опасения у специалистов. После этого была начата прокурорская проверка. Как сообщает ria.ru, проверка, среди прочего, выявила, что ранее в семье подозреваемой умерло три ребёнка. Не так давно скончалась и её мать.

Причины, по которым жительница Асбеста пыталась умертвить сына, сейчас выясняют следователи. ГУ МВД Свердловской области сообщает, что первоначально женщина отвергала любые обвинения. Но давление неопровержимых улик заставило её признаться в том, что она давала своему сыну препарат с крысиным ядом для того, чтобы убить его.

Сейчас ребёнку ничего не угрожает. Он идёт на поправку. А его мать теперь подозревается не в причинении вреда по осторожности, а в покушении на убийство несовершеннолетнего. За это преступление она может оказаться за решёткой на срок до 20 лет.

Решения суда женщина будет дожидаться в следственном изоляторе временного содержания.