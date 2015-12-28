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В Свердловской области женщина кормила своего ребёнка крысиным ядом. Ранее у нее погибли еще 3 детей и мать
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области женщина кормила своего ребёнка крысиным ядом. Ранее у нее погибли еще 3 детей и мать

28 декабря 2015, 12:40ПроисшествияПавел Щербина
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