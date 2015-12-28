Житель Тюмени зарезал бывшую сожительницу, двоих детей и тещу

На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска, участковые, эксперты и следователи. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. По данным региональной прокуратуры, им оказался 31-летний житель областного центра. Вчера мужчина приехал в Тюмень, пришел в отдел полиции и написал явку с повинной.

По предварительным данным, в ночь с субботы на воскресенье мужчина на почве ревности поссорился с бывшей сожительницей. Он нанес 24-летней девушке и двум своим маленьким детям – мальчику и девочке в возрасте год и 10 месяцев и четыре года и 10 месяцев – ножевые ранения, от которых они скончались на месте. После этого он убил бывшую тещу, которая пришла проведать дочь и внуков. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, 50-летнюю женщину он несколько раз ударил по голове твердым тупым предметом. Она также скончалась. Позже четыре тела обнаружил дедушка детей, который и сообщил об этом в полицию.