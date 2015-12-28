Житель Тюмени зарезал бывшую сожительницу, двоих детей и тещу
Сотрудники тюменской полиции вчера, 27 декабря, раскрыли убийство двух женщин и двух детей, произошедшее в селе Лесное Юргинского района. Как рассказали в пресс-службе Управления МВД России, информация о том, что в одном из домов обнаружены четыре трупа, поступила в правоохранительные органы вчера днем.
На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли наиболее опытные сотрудники уголовного розыска, участковые, эксперты и следователи. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый. По данным региональной прокуратуры, им оказался 31-летний житель областного центра. Вчера мужчина приехал в Тюмень, пришел в отдел полиции и написал явку с повинной.
По предварительным данным, в ночь с субботы на воскресенье мужчина на почве ревности поссорился с бывшей сожительницей. Он нанес 24-летней девушке и двум своим маленьким детям – мальчику и девочке в возрасте год и 10 месяцев и четыре года и 10 месяцев – ножевые ранения, от которых они скончались на месте. После этого он убил бывшую тещу, которая пришла проведать дочь и внуков. Как сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, 50-летнюю женщину он несколько раз ударил по голове твердым тупым предметом. Она также скончалась. Позже четыре тела обнаружил дедушка детей, который и сообщил об этом в полицию.
В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Раскрытие данного преступления находилось на контроле руководства УМВД России по Тюменской области. Заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник выезжал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Расследование взято на контроль прокуратуры области. В Юргинском районе назначена прокурорская проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей.