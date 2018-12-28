Банда из 25 екатеринбуржцев обвиняется в инсценировках ДТП для получения страховки
27-летний екатеринбуржец стал организатором группировки, которая занималась инсценировкой ДТП. В нее входили юрисконсульт страховой компании и сотрудники ГИБДД.
Организатор арендовал автосервис, где проводилась подготовка автомобилей для будущих инсценировок.
Участники банды инсценировали ДТП намеренно сталкиваясь с автомобилем жертвы или ставя поврежденную машину таким образом, что казалось что другой автомобиль нанес повреждения.
Затем злоумышленники фотографировали место ДТП и поврежденной машины, после чего обращались в ГИБДД и страховую компанию.
Один из участников группировки проводил независимую экспертизу машины и делал заключение о выплате владельцу максимальной суммы по страховке в 400 тысяч рублей.
В качестве пострадавших по уголовному делу проходят несколько страховых фирм, ущерб которых оценивается в 4,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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