Банда из 25 екатеринбуржцев обвиняется в инсценировках ДТП для получения страховки

Организатор арендовал автосервис, где проводилась подготовка автомобилей для будущих инсценировок.

Участники банды инсценировали ДТП намеренно сталкиваясь с автомобилем жертвы или ставя поврежденную машину таким образом, что казалось что другой автомобиль нанес повреждения.

Затем злоумышленники фотографировали место ДТП и поврежденной машины, после чего обращались в ГИБДД и страховую компанию.

Один из участников группировки проводил независимую экспертизу машины и делал заключение о выплате владельцу максимальной суммы по страховке в 400 тысяч рублей.