Нарушили саннормы: ветеринарная станция в Каменске-Уральском заплатит 10 тыс. руб.
Сегодня, 17:27ПроисшествияФото: pixabay.com
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Представители «Каменской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных» оштрафованы на 10 и 3 тысяч рублей за нарушения ветеринарно-санитарных норм.
При проверке ветслужбы были найдены просроченные препараты, а также выявлены нарушения при хранении и утилизации лекарств. Помимо этого, работники службы не выполняли надлежащее лабораторное исследование животных.
Правоохранительные органы возбудили административные дела в отношении руководителей предприятия, а также взыскали с ветслужбы 10 тысяч рублей и 3 тысячи рублей – с заведующей станции, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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