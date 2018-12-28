Пещеру назвали «Кусь»: медведь укусил спелеолога в Ивдельском районе

В ноябре 2018 года участница экспедиции из Свердловской городской спелеосекции встретилась с медведем. Специалисты искали кости древних медведей в пещерах Ивдельского района. Спелеологи работали парами.

Во время осмотра пещеры одна группа наткнулась на новую пещеру и, не дождавшись руководителя экспедиции, девушка залезла внутрь. Там она обнаружила еще не заснувшего медведя и побежала обратно. Медведь бросился вдогонку. Животное, настигнув девушку, схватил зубами за ногу. Но медведь не смог прокусить комбинезон и убежал.