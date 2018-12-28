Угоняли машины и утопили мотоцикл: двое жителей Ивделя обвиняются в серии угонов

Мужчины обвиняются в пяти эпизодах, связанных с угоном транспортных средств. Кроме того, они пытались угнать еще два автомобиля.

Злоумышленники угоняли транспортные средства для того, чтобы покататься на них, после чего бросали их, а сами скрывались с места.

Также мужчины утопили в реке мотоцикл, который так и не удалось найти. Ущерб, причиненный обвиняемыми, составил 32 тысячи рублей.