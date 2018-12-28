Угоняли машины и утопили мотоцикл: двое жителей Ивделя обвиняются в серии угонов
Сегодня, 20:39ПроисшествияФото: pxhere.com
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Двое жителей Ивделя обвиняются в серии угонов. Мужчины угнали три отечественных автомобиля, а также мотоцикл и мопед. Кроме того, они пытались угнать еще два автомобиля.
Мужчины обвиняются в пяти эпизодах, связанных с угоном транспортных средств. Кроме того, они пытались угнать еще два автомобиля.
Злоумышленники угоняли транспортные средства для того, чтобы покататься на них, после чего бросали их, а сами скрывались с места.
Также мужчины утопили в реке мотоцикл, который так и не удалось найти. Ущерб, причиненный обвиняемыми, составил 32 тысячи рублей.
Уголовное дело в отношении угонщиков направлено в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
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