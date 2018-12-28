Житель Карпинска получил 14 лет колонии за сбыт 1 кг наркотиков
Сегодня, 20:32ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жителю Карпинска вынесен приговор в виде 14 лет лишения свободы и выплате штрафа 500 000 рублей. Сотрудники МВД изъяли у мужчины 1 кг наркотических веществ.
За 2 месяца 2017 года 37-летний обвиняемый сбыл запрещенные препараты в особом крупном размере. Правоохранительные органы задержали преступника и заключили с ним договор о сотрудничестве. Обвиняемый указал на людей, у которых получал партии наркотических веществ для дальнейшего распространения.
По результатам расследования мужчина осужден на 14 лет колонии, также вынесено взыскание на сумму 500 000 рублей, информирует пресс-служба прокуратуры региона.
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