Житель Карпинска получил 14 лет колонии за сбыт 1 кг наркотиков

За 2 месяца 2017 года 37-летний обвиняемый сбыл запрещенные препараты в особом крупном размере. Правоохранительные органы задержали преступника и заключили с ним договор о сотрудничестве. Обвиняемый указал на людей, у которых получал партии наркотических веществ для дальнейшего распространения.