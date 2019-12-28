Грабитель заправки в Камышлове унес из кассы 17 тысяч рублей
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В Камышлове мужчина, ограбивший АЗС «Газпромнефть» и ранивший охранника, забрал из кассы 17 тысяч рублей, пишет Е1.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина выстрелил в охранника заправки. Пуля прошла навылет. Сотрудники ОВД изъяли несколько гильз с места преступления. Злоумышленник унес с собой 17 тысяч рублей.
Куш уральского гангстера составил порядка 17 тысяч рублей. Сумма, конечно, незначительная, но этого, возможно, хватило бы, чтобы пару раз сходить в ресторан с дамой сердца накануне праздников, рассказал Валерий Горелых.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия». Правоохранители выяснили, что мужчина скрылся в направлении кладбища.
27 декабря грабитель ворвался в магазин и выстелил в охранника, приказав продавцу достать деньги из кассы.
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