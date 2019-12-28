В Екатеринбурге инкассаторские машины проехали на красный и зацепили ребенка
Сегодня, 11:05ПроисшествияФото: Е1.ru
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На камеру авторегистратора в Екатеринбурге попал инцидент с инкассаторскими машинами. Водители нарушили ПДД и едва не переехали ребенка, пишет портал Е1.
Инцидент случился на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Две инкассаторские машины проехали на запрещающий сигнал светофора. В этот момент дорогу по переходу пересекал ребенок. Одна из машин зацепила школьника. После ДТП водители инкассаторских авто не остановились. Мальчик, по словам очевидцев, сам отошел на край дороги. Визуально серьезных травм он не получил.
Видео
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Видео: е1.ru
В Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили, что сведений о пострадавших им не поступало.
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