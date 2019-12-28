В Екатеринбурге инкассаторские машины проехали на красный и зацепили ребенка

Инцидент случился на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной — Шаумяна. Две инкассаторские машины проехали на запрещающий сигнал светофора. В этот момент дорогу по переходу пересекал ребенок. Одна из машин зацепила школьника. После ДТП водители инкассаторских авто не остановились. Мальчик, по словам очевидцев, сам отошел на край дороги. Визуально серьезных травм он не получил.